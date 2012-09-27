Зникла жінка знайшлася у криниці

26 вересня Ямпольским рятувальникам місцеві правоохоронці повідомили, що до них звернулася жителька села Велика Кісниця з інформацією про зникнення своєї 45-річної дочки.

Про це повідомляє ВінницяОК з посиланням на прес-службу ТУ МНС у Вінницькій області.

Виїхавши на місце події, міліціонери знайшли тіло жінки в колодязі на подвір’ї.

Тілесних ушкоджень і ознак насильницької смерті судмедексперт на тілі не виявив.

Обставини загибелі жінки зараз з'ясовують правоохоронці.

