Через теплу погоду амброзія ніяк не вгамується

Алергопрогноз для Вінниці на 27 вересня – 4 жовтня 2012 року

Тепла погода минулих днів, незважаючи на короткочасні опади, подовжує незвичайно активне пилкування рослин цієї осені, - говорить керівник аеробіологічною науково-дослідною групою Вінницького національного медичного університету Вікторія Родінкова. - Все ще не вгамовується амброзія: концентрації її пилку можуть сягати помірних значень й наступного тижня. Особливо – 28 та 29 вересня та 3 жовтня, коли у Вінниці прогнозується по-літньому тепла погода.

До помірного рівня у названі дні може підніматись й концентрація пилку полину. Залишатимуться низькими концентрації пилку рослин родин лободові, злакові, складноцвіті, зонтичні.

Триває й осіннє підвищення концентрації алергенних спор у повітрі. Їх розповсюдженню сприятиме й волога погода, що прогнозується з 3 жовтня. Щодня концентрації кладоспоріуму можуть сягати помірних та навіть високих значень – наприкінці тижня. Стабільно помірними є концентрації алергенної альтернації, спостерігається підвищення концентрацій іржастих, та – особливо, - сажкових грибів, що здатні викликати загострення осінньої бронхіальної астми.