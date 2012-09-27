Кучер знову заробив від ЦВК попередження

ЦВК залишила без розгляду по суті скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 17 В.Г. Волковського щодо визнання протиправними дій кандидата у народні депутати України в цьому окрузі М.І. Кучера.

Про це повідомила ЦВК на своєму офіційному сайті.

Претензії конкурента Кучера зводяться до того, що останнім здійснено розміщення друкованого матеріалу передвиборної агітації (бігбордів) без зазначення відомостей про замовника цього матеріалу, установи, що здійснила друк, тиражу, інформації про осіб, відповідальних за випуск.

ЦВК оголосила пану Волковському попередження, оскільки скаргу подано до Комісії з порушення строків оскарження.

Разом з тим, розглянувши з власної ініціативи факти, викладені у скарзі, ЦВК оголосила М.І. Кучеру попередження за порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України".

Це вже вдруге ЦВК попереджує пана Кучера за порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації. Попереднє він "заробив" за розміщення матеріалів передвиборної агітації на будівлі автовокзалу в смт. Теплик.

До речі, минулого разу "настукав" теж пан Волковський.