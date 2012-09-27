Кожний восьмий вінничанин відмовився від сфери послуг

За січень–серпень 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 2679,9 млн. грн., що склало у порівнянних цінах 92,6% від рівня відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 2388,5 тис. грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міста Козятина та Немирівського району (відповідно 8878,1 тис. грн. і 3319,0 тис. грн.).

У серпні п.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 360,8 млн. грн., або 87,4% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, збільшилася на 2,5 в.п. і становила 23,9% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж серпня 2012р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2011р. значних змін не відбулося. На частку послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (75,9%) загального обсягу послуг.

Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 14,0%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 4,7% загального обсягу послуг.