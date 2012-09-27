Заборгованість по зарплаті сягнула 1 мільярда гривень

Заборгованість по виплаті зарплати в Україні становила 999 млн 854 тис. грн.

Про це повідомила на прес-конференції у Вінниці Юлія Конинська-Петриченко, перший заступник голови Всеукраїнської профспілки рабітників науки, виробництва та фінансів, керівник Юридичного департаменту Всеукраїнського конгресу профспілок.

- Найбільша заборгованість в Донецькій області - 207 млн 362 тис грн., найменша у Рівенській - 2 млн 463 тис грн.,- сказала Юлія Конинська-Петриченко. – Вінниччина знаходиться посередині списку і має близько16 мільйонів гривень заборгованості.

Продовжуючи тему Конинська-Петриченко заявила, що найбільша заборргвоаність в промисловості та будівництві, а найменша в лісовому господарстві та сфері культури, спорту, відпочинку та розваг.

- Працедавець в першу чергу платить податки в різні фонди, а вже на шостому місці - оплачує працю робітника, - каже пані Юлія – Але ж відповідно трудового законодавства працедавець має в першу чергу виплатити саме заробітну плату.