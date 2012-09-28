Півтори тонни марихуани продала селянка

Міліція затримала 32-річну жительку Погребищенського району під час збуту наркотиків. Жінка продала майже 1500 кг марихуани непрацюючому вінничанину.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Підозрювана у наркоторгівлі раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконний посів нарковмісних рослин, однак прибуткове заняття не кинула. Конопляні посіви на закинутих городах вона збирала та збувала наркозалежним клієнтам.

Цього разу за фактом збуту наркотичної речовини порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 307 КК України. Жінці загрожує від шести до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.