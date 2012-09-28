Під колесами потягів загинули чоловік та жінка

Два життя відібрала залізниця минулої доби на Вінниччині.

Як повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області, у Вінниці поблизу вул. Бучми внаслідок наїзду вантажного потягу загинув 38-річний чоловік, житель с. Лука-Мелешківська.

А поблизу залізничної станції с. Сальник, що у Калинівському районі, внаслідок наїзду пасажирського потягу загинула жінка 72-річна жінка.

Як розповів машиніст вантажного потягу – учасника вінницької трагедії на залізниці, рухаючись в напрямку Жмеринкивін помітив чоловіка, який стояв спиною до локомотиву і не реагував на жодні сигнали. Екстрене гальмування справі не зарадило і чоловік загинув на місці від травм ен сумісних із життя.

А 72-річну вінничанку позбавив життя «швидкий» Одеса-Київ, що їхав у напрямку Києва.

Причини і детальні обставини загибелі людей з’ясовують правоохоронці.