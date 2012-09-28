Скажена корова кидалася на стадо й на собак

27 вересня о 16:10 до рятувальників міста Бар з районного управління ветеринарної медицини надійшло повідомлення про те, що в селі Сеферівка у приватному домогосподарстві зафіксовано випадок сказу у корови.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Встановлено, що 25 вересня тварина при випасанні вела себе агресивно - кидалася на інших корів та собаку. Наступного дня корову зарізали, а патматеріал направлено на експертизу, яка підтвердила сказ у корови.

Особам, що безпосередньо контактували з твариною зроблені відповідні щеплення. В даному населеному пункті співробітники СЕС та ветеринарної медицини проводять профілактичні заходи.

Тим часом сьогодні, 28 вересня, відзначається Всесвітній день боротьби проти сказу (World Rabies Day), заснований з ініціативи Всесвітнього альянсу з боротьби зі сказом і щорічно відзначається 28 вересня.

Ця дата покликана привернути увагу до проблеми поширення цієї хвороби, а також до її наслідків.

Серед інфекційних хвороб сказ (інша назва - гідрофобія) займає особливе місце в силу абсолютної летальності (якщо в перші ж години не надати зараженого людині необхідну допомогу, він неминуче загине).

За даними альянсу в боротьбі проти сказу, щорічно в світі 55 тисяч людей помирає від сказу, або, в середньому, один чоловік кожні 10 хвилин. У світі сказ зустрічається більш ніж в 150 країнах.

У розпорядженні медиків є безпечні та ефективні вакцини, які здатні зупинити розвиток захворювання у людини, трохи заражених тварин. Імунізація, зроблена протягом декількох годин після контакту зі звіром, може запобігти летальний результат. Згідно зі статистикою, щорічно такі вакцини отримують більше 15 мільйонів людей. Однак через високу вартість ліки недоступні для жителів багатьох країн, що розвиваються.

В рамках Всесвітнього дня фахівці інформують людей про наслідки сказу у людини і тварин; розповідають, наскільки легко його попереджати і як викорінити це захворювання серед людей, ведучи боротьбу з його збудником серед тварин.