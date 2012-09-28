Вінничани на 19 мільйонів не сплатили податків

За 8 місяців цього року податкова служба у області провела 33 перевірки платників податків на предмет легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

- Фінансовий ефект роботи управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом - 33 мільйони 237 тисяч гривень додаткових надходжень до бюджету, - заявила на прес-коференції голова Державної подактової служби у Вінницькій області Ірина Зленко.

В результаті проведених первірок було зменшено від‘ємне значення по ПДВ на суму 621 тис грн, по податку на прибуток - 3 млн 675 тис грн.

Склали 23 висновки, за результатами яких задокументовано легалізованих доходів на 30 млн 369 тис грн та збитків нанесених державі на загальну суму 12 млн 400 тис.грн.

За матералами та за участю працівників спецпідрозділу з початку року порушено 14 кримінальних справ із загальною сумою ухилення від сплати податків 19 млн. 438 тис. грн.