Калинівка не визнає мовного закону

27 вересня 2012 року на Вінниччині з ініціативи Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на 17-ій сесії VI скликання Калинівської міської ради ухвалено звернення до президента України, Верховної Ради, Конституційного Суду України щодо неприпустимості дії «мовного» закону на території міста Калинівка.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

У зверненні йдеться, що на території міста Калинівка закон України "Про засади державної мовної політики" Ківалова-Колєсніченка не може бути визнаний і діяти, адже він порушує статтю 10 Конституції України.

За ухвалення запропонованого «Свободою» рішення проголосував 21 депутат, 1 – утримався.

Всього до складу Калинівської міської ради входить 36 депутатів.