Вінницькі регіонали пообіцяли спостерігачам чесні вибори

В Україні розпочали роботу міжнародні спостерігачі, які будуть здійснювати моніторинг ходу передвиборчої кампанії та проведення парламентських виборів 28 жовтня 2012 року. У ході спостереження, міжнародні фахівці проводять особисті зустрічі з представниками відповідних органів влади, політичними партіями та кандидатами в народні депутати.

У Вінницькій області такі неурядові організації вже розпочали свою роботу. 26 вересня відбулася зустріч Члена виконавчого комітету Вінницької обласної організації ПР Марини Коваль з довгостроковими спостерігачами Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі Рубі Норфолк та Жаком Пакеттом, а також спостерігачем за виборами міжнародної неурядової організації "CANADEM" Сонею Мікевічус, - повідомляє прес-служба Вінницької обласної організації ПР.

Найбільше спостерігачів з ОБСЄ цікавила участь жінок у виборчому процесі та дотримання принципу гендерної рівності.

- Вінницька обласна організація ПР нараховує 31,5 тисяч членів, з них 16 тисяч - жінки. Це найбільший показник в Україні. Наша команда потужна і ефективна і ми робимо велику роботу. Жінками, які сьогодні у владі та є членами обласної парторганізації, ініційовано ряд проектів, які успішно реалізовані, - зазначила Марина Коваль.

Спілкуючись з незалежними фахівцями із ОБСЄ та неурядової організації "CANADEM" Сонею Мікевічус, Марина Коваль відповіла на запитання, що цікавили спостерігачів та наголосила, що головне завдання ПР - донесення до виборців правдивої інформації та забезпечення чесних та прозорих виборів.

Попередні висновки незалежних експертів будуть оприлюднені наступного дня після виборів, а остаточний звіт зі спостереження буде опубліковано через два місяці після закінчення виборчого процесу.