Вінницею ходитимуть тролейбуси «Венеція» і «Париж»

Цього року у місті було розпочато процес перебудови системи роботи громадського транспорту. І сьогодні вже в реалізації стратегічні проекти, які з часом дозволять змінити всю систему – як у напрямку розвитку транспортної мережі (будівництво нової трамвайної колії від вул. Келецької до Західного автовокзалу), так і у покращенні якості рухомого складу з точки зору його комфортності для пасажирів.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради.

Найбільш проблемною ланкою для міста на сьогодні є тролейбуси. До проекту їх модернізації комунальне підприємство «Трамвайно-тролейбусне управління» приступило ще навесні. Будучи обмеженими в коштах на придбання нових тролейбусів, підприємство зосередилось на капітально-відновлювальному ремонті існуючих. У травні вийшов на лінію перший модернізований тролейбус. Далі декілька місяців знадобилось, аби повністю відлагодити технологічний процес, щоб можна було ставити його на потік. І ось вже наступного тижня на маршрути вийде ще п’ять модернізованих силами ТТУ тролейбусів. А загалом до кінця поточного року трамвайно-тролейбусне управління планує провести модернізацію 20 одиниць техніки. У відновлювальному ремонті тролейбусів задіяно біля 50 різних спеціалістів.

- На жаль, заводи-виробники матеріалів не працюють напряму з такими підприємствами, як наше, а посередники «накручують» ціни в рази. Тому досить значний час у нас зайняв пошук дочірніх підприємств заводів, які роблять мінімальну «накрутку» на матеріали. Тільки виробників фарби ми змінювали тричі, адже для нас важливими є і ціна, і якість, і швидкість просихання фарби, - каже перший заступник начальника КП «ВТТУ» Микола Форманюк. – Однак на сьогоднішній день ми вже вийшли на той рівень, коли капітально-відновлювальний ремонт тролейбусів ми можемо поставити на потік. Технологічний процес ремонту тролейбусів нашими фахівцями відпрацьовано повністю.

У той час, коли вартість одного нового тролейбуса становить понад 2 млн. грн., капітальний ремонт одного тролейбусу власними силами підприємству обходиться в суму, яка складає близько 250 тис. грн.

Серед «нових-старих» тролейбусів, які виїдуть на маршрути наступного тижня, буде два з «сюрпризом» - тролейбуси «Венеція» та «Париж». Це перші тролейбуси з серії проекту «Живий транспорт», який запускається паралельно з модернізацією тролейбусів. Ідея проекту належить КП «Інститут розвитку міст». Вона полягає у тому, щоб муніципальний транспорт не просто зайняв належне місце у міському житті і забезпечував не лише зручність для пасажирів, але й формував певне міське середовище. Передбачається, що в перспективі кожен з модернізованих тролейбусів матиме своє «обличчя» і стане свого роду арт-об’єктом. Тролейбус «Венеція» розпочинає серію «Міста Європи». Слідом за ним на лінію вийде «Париж», а на черзі ще п’ять: «Відень», «Рим», «Лондон», «Прага» та «Берлін». Те, що першим на лінію вийде тролейбус «Венеція», є невипадковим, адже співзвучність Вінниці і Венеції свого часу стали поштовхом до появи ВІННИЦіАнського кінофесту, Вінниця розташована на берегах Південного Бугу, і ця наближеність до води настільки вподобана вінничанами, що місто має багато фонтанів.

Робота над проектом «Живий транспорт» теж розпочалася ще весною. ТТУ шукало різні варіанти для його втілення у життя.

- В процесі пошуку оптимального варіанту реалізації цього проекту ми спробували різні способи. Спочатку це було нанесення малюнку фарбами, однак для цього потрібна спеціальна камера, - розповідає Микола Форманюк, - а на базі ТТУ, на жаль, такої камери немає. Окрім того, немає впевненості у тому, наскільки стійкою є фарба до змін температурних режимів. Думали щодо аерографії – але відмовились через те, що це потребує великих коштів. У той же час ми отримали швейцарський трамвай з уже нанесеною фотоплівкою (оракалом) і побачили, що ця технологія добре витримує зміну наших погодних умов та не пошкоджується під час мийки. Тому зараз ми вирішили використовувати на тролейбусах саме цю технологію. Проект реалізовуються за позабюджетні кошти завдяки спонсорам.

Робота по модернізації тролейбусів та по реалізації проекту «Живий транспорт» і далі відбуватиметься паралельно. Випустивши першу партію модернізованих тролейбусів на лінії, ТТУ буде ставити на ремонт наступну. І одночасно його фахівцями спільно з КП «Інститут розвитку міст» будуть відпрацьовуватись й інші серії «мобільних арт-об’єктів».