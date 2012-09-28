Олександра Кужель заявила, що виборів не буде

- Моя 100-відсоткова впевненість, що це невибори. Це війна, - заявила у Вінниці на прес-конференції кандидат у народні депутати, екс-голова Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництваОлександра Кужель. – Це продуманий злочин протидержави, проти українського народу, і судити сьогоднішню владумає Міжнародний трибунал.

Під час виступу Олександра Кужель назвала три кроки влади, які, на її погляд, знищуютьУкраїну.

По перше, вона розкритикувала впроваджену владою щодо експорту зерна за кордон. На її думку, на сьогоднішній день система експорту враховує інтереси переважно приватних кампаній.

По-друге. Жорсткій критиці піддала пані Кужель і закон про створення земельного банку, прийнятий тиждень тому парламентарями. На її думку, цей закон дасть змогу привласнити певним особам найкращі землі України, які сьогодні є стратегічного призначення. Мова йде і про кримський курорт, і про промислові зони.

По-третє, це стосується спірного між експертами питання – про видобуток сланцевого газу, який розглянув президент. Олександра Кужель вважає, що державна компанія «Надра України» в цьому випадку залишається в програші, а всі компанії, які задіяні у цьому процесі – мають зиск більше держаного.

Окрім цього, Олексанадра Кужель під час свого візиту відвідала Прозорі офіси у Вінниці - по вул.Космонавтів та у міськвиконкомі.

- Таких прикладів налагодження стосунків між місцевою владою і бізнесом, між мерією і громадою в Україні, на жаль, небагато, – поділилася враженнями Олександра Кужель. - Починання вінничан потребують законодавчої підтримки, адже далеко не всі питання держава дозволяє вирішувати в рамках «єдиного вікна».

Приклад і досвід Вінниці Олександра Кужель намагатиметься пропагувати в Україні.