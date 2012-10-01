Щоб освідчитись коханій хлопець «підключив» тисячу вінничан

Щоб освідчитись коханій 17-річний юнак із Жмеринки просив допомоги в тисячі перехожих. Юнак чотири дні опитував перехожих на вулицях міста.

Так студент, який не міг купити дорогий подарунок, приготував сюрприз для коханої дівчини, - повідомляє ТСН.

Тисяча перехожих вінничан різного віку, з різним настроєм і емоціями - всі вони допомагали юнакові зробити оригінальний подарунок коханій. Середньостатистичний вінницький перехожий - в основному чутливий.

Але іноді реакція на прохання сказати щось для коханої була агресивна - говорить автор відео-визнання. Ще чверть опитаних допомагати закоханому відмовлялися, хоча просив юнак сказати лише одне слово: «Самая». І все ж юнак досяг свого. Змонтований кліп з визнанням перехожих вінничан швидко розлетівся між друзями.

Вони і виклали його в Мережу. Дівчина, заради якої все робилося, відео-визнання побачила вже в Інтернеті, так як була за кордоном. І її, очевидно, воно не зворушило. Бо, незважаючи на оригінальний подарунок, закохані посварилися, і вже не разом. Тому, автор незвичайного подарунка, сьогодні про кохану говорити не хоче.