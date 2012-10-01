Вінницьких «перевертнів у погонах» ловитиме западенець

Відділ внутрішньої безпеки ДВБ МВС України у Вінницькій області очолив полковник міліції Едуард Кольцов.

Раніше Едуард Станіславович працював в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю УМВС в Тернопільській області, після чого керував підрозділами внутрішньої безпеки в УМВС Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Наказом МВС України від 14 вересня призначений на посаду ВВБ ДВБ МВС України у Вінницькій області.

Першочерговими завданнями підрозділу є своєчасне виявлення і попередження розвитку негативних процесів у структурних підрозділах органів внутрішніх справ, зокрема фактів здійснення працівниками органів внутрішніх справ корупційних діянь і злочинів, а також інших правопорушень, консультативна і роз'яснювальна робота в ОВС з питань запобігання корупції та злочинності серед працівників міліції.

Працівники відділу внутрішньої безпеки запобігають проникненню на службу в органи внутрішніх справ осіб, які переслідують злочинні та корисливі наміри.

Підрозділ виконує також надзвичайно важливу функцію по забезпеченню державного захисту міліціонерів від перешкоджання виконанню покладених на них законодавством обов'язків і здійсненню наданих прав, а також від посягань на життя, здоров'я, житло і майно працівників міліції та їх близьких родичів у зв'язку зі службовою діяльністю.