Про невідомого Богдана-Ігора Антонича розкаже упорядник

Книгарня «Є» та видавництво «Смолоскип» запрошують на презентацію «Вибраних творів» Богдана Ігоря Антонича, яка відбудеться 1 жовтня о 18:00 за адресою: м.Вінниця, вул.Соборна.89.

Богдан-Ігор Антонич — український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець. Він справив значний вплив на сучасну українську поезію. В його поезії присутня філософська лірика, релігійні та космічні мотиви, відгомін лемківського фольклору і поганської символіки. Також у його творчому доробку прозові твори, переклади, статті літературно-критичного і теоретико-літературного характерів.

У видавництві «Смолоскип» напередодні 103-ї річниці з дня народження «дітвака із сонцем у кишені» з’явилося нове вибране Богдана Ігоря Антонича. Книга містить більшість творів із літературного доробку українського письменника. Це шість поетичних збірок у повному обсязі, вибрані поезії з-поза збірок, лібрето опери «Довбуш», прозові твори, вибрані літературознавчі статті. У «Додатках» вміщено рецензії і статті, об’єднані в розділ «Рецептивний контекст», а також листи до Б. І. Антонича, спомини про нього та літературознавчі дослідження. Подано широку бібліографію і фотоматеріали.

Книгу презентуватиме її упорядник Данило Ільницький, який розповість про нові, досі невідомі і малодосліджені аспекти творчості письменника.