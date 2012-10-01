Чоловік впіймав на вудочку електричний розряд

30 вересня о 21:30 на пункт зв’язку державної пожежної частини №17 смт Вороновиця надійшло повідомлення про те, що в селі Майдан-Чапельський Вінницького району вінничанин, 1979 року народження, отримав ураження струмом від лінії електропередач.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, людина отримала травми під час риболовлі. Закидаючи вудочку у воду, рибалка снастю зачепився за лінію електропередач і його вдарило струмом.

Постраждалий отримав опіки верхніх кінцівок та правої і лівої ступні. наразі він пербуває в опіковому відділенні лікарні ім. Пирогова обласного центру, стан стабільний.