Кандидата Заболотного – «порізали»

12:20, 01 жовтня 2012
Вінниця
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Штаб звернувся до правоохоронців

В ніч з 29 на 30 вересня в місті Ладижині та смт. Тростянець, а також у Гайсинському та Бершадському районах були зіпсовані та «порізані» борди та троли, що належать кандидату у народні депутати Григорію Заболотному.

Про це повідомив керівник штабу кандидата по 17 виборчому округу Віктор Вікалюк.

За його словами,  окрім цього, під час поклейки агітаціної продукції неодноразово з боку невідомих звучали погрози в бік агітаторів.

«Наші агітатори повідомляють про погрози з боку невідомих молодиків,  які обіцяють фізичну розправу за поклейку та розміщення агітматеріалів у місті Ладижин та Тростянець», - зазначив Вікалюк. 

За фактом завдання матеріальних збитків виборчому фонду та безпосередньо кандидату у народні депутати подано заяву про порушення кримінальної справи, – заявили в штабі кандидата.

Довідка: 17 виборчий округ охоплює території Тростянецького, Теплицького, Гайсинського, Бершадського районів та місто обласного підпорядкування Ладижин. Загальна кількість виборців – 169 тисяч. Зареєстровано кандидатів – 13, серед яких у трійку лідерів входять колишній голова Вінницької обласної ради Григорій Заболотний, керівник «Зернопродукт МХП» Микола Кучер та нины чинний народний депутат Анатолій Матвієнко.

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