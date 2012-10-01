Екологи вимагають додаткової експертизи вінницьких птахофабрик

Екологи вимагають проведення додаткової екологічної експертизи проекту будівництва птахофабрик у Вінницькій області.

Про це директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко та незалежний еколог Олег Листопад повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Ми будемо вимагати проведення додаткової комплексної експертизи всіх підприємств, тому що вони робили її з хитрою схемою - замість комплексної експертизи про навантаження на навколишнє середовище, вони зробили по кожній птахофабриці окремо. А це істотна різниця - немає комплексної оцінки", - сказав В.Борейко.

Крім того, за його словами, екологи мають намір надати місцевим жителям правову підтримку для звернення до суду з позовами до підприємств про відшкодування матеріальної та екологічного збитку.

"У селах поблизу яких здійснюється будівництво, в колодязях зникла вода. Хто тепер поверне цим людям воду? Природне водопостачання перервано, і хто місцевих жителів тепер буде постачати водою? Хто за це відповість?", - поцікавився еколог.

За словами В.Борейка, в даний час за приписом Вінницької прокуратури будівництво птахоферм і супутніх об'єктів у Тростянецькому районі області припинено у зв'язку з порушенням умов екологічних експертиз.

У свою чергу О.Листопад додав, що для будівництва птахофабрик був знятий родючий шар землі.

"Цю землю знімають і продають за межі України, а для того, щоб відновилося 7 мм чорнозему необхідно 100 років. І це при тому, що на сьогоднішній день існує кримінальна відповідальність, зокрема, стаття 239-1 Кримінального кодексу передбачає до 5 років позбавлення волі за незаконне заволодіння ґрунтовим покриттям поверхневого шару землі. Проте прокуратура відмовилася визнати цей факт", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, екологи неодноразово заявляли про загрозу виникнення у Вінницькій області екологічної катастрофи у зв'язку відкриттям комплексу птахофабрик.

У Тульчинському і Тростянецькому районах Вінницької області ведеться будівництво великого комплексу птахофабрик, в який будуть входити 456 птахоферм, комбікормовий завод, інкубатор і забійний цех. Для запуску першої черги комплексу необхідно близько 1,5 млн курей.

За оцінками екологів, у результаті діяльності цього комплексу в рік буде утворюватися близько 160 тонн посліду, 2 млн. кубометрів стічних вод, 2,4 тис. тонн падали, а також викид з птахофабрик щодоби понад 2 млн. кубометрів відпрацьованого повітря. Крім того, концентрація птахофабрик на невеликій території призведе до падіння рівня ґрунтових вод, як це вже сталося в с. Оляница Тростянецького району, де з початком будівництва птахофабрик пропала вода в колодязях.

Ще однією проблемою, яка може виникнути у зв'язку з діяльністю птахофабрик, на думку екологів, є поховання курячої падалі. В даний час всі 24 діючих українських заводів по переробці падалі вже перевантажені і не зможуть переробляти сировину, що надходить з нових птахоферм. Екологи не виключають, що дохлих курей будуть розкидати по посадках або ховати в землі, що може призвести до появи заразних хвороб.

