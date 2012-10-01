Вінничани влаштували перегони на самокатах і триколісних велосипедах

У Вінницькому парку Дружби народів відбулись другі любительські дитячі велоперегони “Диво-гонки”. Їх організували активісти міського осередку скаутської організації України “Пласт”. У змаганнях взяли участь діти віком до 14 років.

Участь в перегонах, незважаючи на прохолодну погоду, взяли 23 маленьких вінничанина різного віку і досвіду. Частина учасників прибула на старт зі своїми велосипедами (деякі – з триколісними) та шоломами. Їм склали компанію володарі ... самокатів. Атмосферу свята доповнювали батьки спортсменів, які всіляко підтримували і надихали своїх чад.

Між “диво - гонщиками" відчувався дух конкуренції. Але учасники, які не увійшли до числа призерів, не засмучувались. Адже кожен отримав медаль, грамоту і подарунок.

Окрім суто велоперегонів, у цей день також були влаштовані майданчики для ігор, працювали майстер-класи та інтерактивні програми.