Трирічного малюка привезли у критичному стані

На пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Вінниця надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення дитячої обласної лікарні поступив 3-річний хлопчик з діагнозом «медикаментозне отруєння».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, дитина, залишившись без нагляду батьків, знайшла аптечку та випила медикаменти «Аспірин» та «Діазолін». Хлопчика госпіталізували у критичному стані. Після проведення реанімаційних заходів стан дитини покращився.

На даний час здоров’ю потерпілого загрози немає, хлопчик переведений до загальної палати.

МНС закликає батьків не залишати дітей без нагляду та слідкувати за тим, щоб вони не мали доступу до речей, які можуть бути небезпечними для них.