ЄБРР дасть грошей на вінницьку сонячну енергетику

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надає кредит Rengy Development на будівництво і запуск в експлуатацію гелыоенергетичних потужностей у Вінницькій області.

Як повідомив провідний радник з зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов, це буде перший в історії банку проект з фінансування такого виду альтернативної енергетики, як сонячна.

За його словами, всі подробиці проекту будуть озвучені на прес-конференції 8 жовтня з приводу підписання кредитної угоди, в якій візьмуть участь представники банку і партнери Rengy Development Назвав Арутюнян і Сергій Євланчик.

Загалом Rengy Development (Київ) має намір побудувати на території Вінницької області шість сонячних електростанцій загальною потужністю 50 МВт. За даними, оприлюдненими на сайті Rengy Development, портфель компанії включає проекти у сонячній енергетиці загальною потужністю 65 МВт, а також вітряної потужністю 100 МВт з обсягом необхідних інвестицій до EUR300 млн.

Rengy Development зареєструвала п'ять "дочок" у Вінницькій області - ТОВ "Грін Агро Сервіс", "Праймвуд", Ренджи Бершадь", "Ренджи Томашпіль", "Ренджи Тросятнец" і чотири - в Одеській області: "Ренджи Ізмаїл", "Ренджи Татарбунари", ТОВ "Ренджи Сарата" і ТОВ "Ренджи Арциз".

