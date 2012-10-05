Селянам - гідну плату за землю, а дітям - доступну вищу освіту

- Треба торгувати хлібом, а не землею. Тому Об’єднана опозиція „Батьківщина” наполягає на необхідності подовження мораторію на 2014 рік, - заявив на прес-конференції у Вінниці керівник Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Андрій Пишний.

Політик вважає, що перетворювати землю на товар недоцільно, допоки ринок землі не зафункціонував в цивілізованих європейських рамках, а український селянин отримав ту вартість за земельні наділи, якими він володіє, яка відповідає їх реальній ринковій ціні.

Окрім того, Андрій Пишний поділився з журналістами баченням опозиції перебігу передвиборчої кампанії та стратегії боротьби Об’єднаної опозиції на виборах та планами на роботу в новообраному парламенті.

Зокрема, він повідомив, що понад 80 законопроектів, вже готові до роботи в парламентських комісіях. Ці документи стосуються питань реформування законотворення, судочинства, відповідальності влади перед народом, податкової і пенсійної реформ, медицини, освіти і культури.

Під час зустрічі із студентами вінницького Національного Технічного університету відбулася презентація нових принципів побудови освітньої системи в Україні. Зокрема введення грантової підтримки, можливість дистанційно навчатися у іноземних вишах, та обов’язкове забезпечення першим робочим місцем. За словами Андрія Григоровича, система державного замовлення у вищій освіті буде повністю змінена.

Керівник Центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції також зістрівся із студентами вінницького Національного Технічного університету, де відбулася презентація нових принципів побудови освітньої системи в Україні.

Згідно з планами опозиції, кожній дитині, яка добре здасть зовнішнє незалежне оцінювання, буде надано ґрант на освіту. Обдаровані діти, котрі продемонструють високі знання, отримають ґрант на повну компенсацію вартості навчання в будь-якому ВНЗ.