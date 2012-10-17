З фільтрів озера дістали потопельника

16 жовтня до державної пожежно-рятувальної частини №15 міста Бар зателефонував черговий міліції та повідомив, що у фільтруючій системі озера біля села Гармаки виявлено тіло людини.

Про це повідомляє ВінницяОК з посиланням на ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події, рятувальники витягли мотузкою тіло загиблого та передали його правоохоронцям. Загиблим виявився 50-річний місцевий житель, який часто рибалив у цьому ставку. Його впізнала дружина, яка ще звечора допомагала чоловікові збиратися.

Під час огляду тіла потерпілого було встановлено, що ознак насильницької смерті не виявлено. Обставини загибелі з’ясовують співробітники міліції.