З фільтрів озера дістали потопельника
11:00, 17 жовтня 2012Вінниця
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Збирався порибалити
16 жовтня до державної пожежно-рятувальної частини №15 міста Бар зателефонував черговий міліції та повідомив, що у фільтруючій системі озера біля села Гармаки виявлено тіло людини.
Про це повідомляє ВінницяОК з посиланням на ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події, рятувальники витягли мотузкою тіло загиблого та передали його правоохоронцям. Загиблим виявився 50-річний місцевий житель, який часто рибалив у цьому ставку. Його впізнала дружина, яка ще звечора допомагала чоловікові збиратися.
Під час огляду тіла потерпілого було встановлено, що ознак насильницької смерті не виявлено. Обставини загибелі з’ясовують співробітники міліції.
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