В ЦВК ламають голову, як скасувати результати по №11 і №14 округах

ЦВК має прийняти рішення, як діяти у зв’язку з тим, що Вищій Адмінсуд тимчасово заборонив публікацію результатів виборів по двох округах у Вінницькій області – 11 та 14.

Про це заявив "Українській правді" керівник юридичного відділу штабу Об'єднаної опозиції Павло Петренко.

"Тепер це проблема голосу України і ЦВК. Тому що суд вчора виніс ухвали, які є негайними до виконання", - сказав Петренко.

"Вони повинні дати повідомлення про те, що є така ухвала", - додав він.

Він додав, що таким чином суд задовольнив клопотання опозиції для забезпечення позовів кандидатів у депутати по округу 11 - Наталії Солейко та Івана Мельничука по округу №14 до ЦВК про визнання незаконним рішення ЦВК про визнання інших кандидатів переможцями у відповідних округах.

"Сьогодні буде рішення по суті, сьогодні буде розгляд справ. Що прикметно, що вперше ВАСУ осмілився витребувати всю виборчу документацію аж до протоколів дільничних виборчих комісій. Раніше в інших справах вони всіляким способом цього уникали", - додав він.

Петренко додав, що до справи також залучили провладних кандидатів. Самовисуванця Олександра Домбровського та Віктора Жеребнюка, яких ЦВК визнала переможцями.

Як відомо, у вівторок Вищий адміністративний суд тимчасово заборонив Центральній виборчій комісії оприлюднити результати виборів у мажоритарних округах №№11 і 14.