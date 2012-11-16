Молодому чоловіку відірвало руку на конвеєрі

15 листопада о 15:40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Гайсин надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні каретою швидкої допомоги був доставлений 25-річний житель міста з діагнозом «поширена роздавлена рана правого передпліччя».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Як стало відомо, чоловік, перебуваючи на робочому місці, отримав травму від механізму конвеєра. Працівники швидкої, надавши першу медичну допомогу та заходи, спрямовані для іммобілізації, доставили потерпілого на лікування до міста Вінниці.



