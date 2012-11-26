Жінка вкрала у свого старенького батька 2500 євро

23 листопада до 1-го відділу міліції Вінницького МВ звернувся 73-річний вінничанин з заявою про те, що у вересні невідома особа з його квартири скоїла крадіжку грошей в сумі 2 500 євро.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, в ході проведення розшукових заходів працівники міліції попередньо встановлено, що крадіжку грошей скоїла його 41-річна дочка.

В діях підозрюваної вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка).