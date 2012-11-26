Вінничани витрачаються на транспорт і зв’язок

За січень – жовтень 2012р. обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг Вінницької області, становив 3463,8 млн. грн., що склало у порівнянних цінах 91,9% від рівня відповідного періоду минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

У середньому одним підприємством області було реалізовано послуг на 3078,9 тис. грн. Значення цього показника було найбільшим на підприємствах міста Козятина та Немирівського району (відповідно 11699,6 тис. грн. і 4339,7 тис. грн.).

У жовтні п.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 407,5 млн. грн., або 90,5% (у порівнянних цінах) від рівня відповідного місяця минулого року. Частка послуг, реалізованих населенню, збільшилася на 2,6 в. п. і становила 21,7% загального обсягу реалізованих послуг.

Упродовж жовтня 2012р. у структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності порівняно з відповідним місяцем 2011р. значних змін не відбулося. На частку послуг різних видів транспорту, пошти та зв’язку припадала левова частка (71,6%) загального обсягу послуг.

Послуги з проведення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям становили 18,7%, послуги з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 4,9% загального обсягу послуг.

