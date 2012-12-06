Русин наводить мости з духовенством

11:20, 06 грудня 2012
Вінниця
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Новий начальник обласної міліції зустрівся з митрополитом Симеоном

5 грудня в єпархіальному управлінні Вінницької єпархії митрополит Симеон зустрівся з начальником Управління МВС України у Вінницькій області, генерал-майором Віктором Павловичем Русином.

Про це повідомила прес-служба Вінницької єпархії.

Владика привітав Віктора Павловича з його новим призначенням та побажав Божої допомоги в трудах на Вінницькій землі.

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