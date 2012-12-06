Церкви перевіять на пожежну безпеку

Надворі лише початок грудня, але передбачливі громадяни вже готуються до святкування Нового року та Різдва Христового. Люди міркують над тим, якими подарунками будуть дивувати своїх близьких, як найкраще відсвяткувати, відпочити від робочого повсякдення та налаштуватися на новий рік, будуючи плани на майбутнє.

Для того, щоб ці плани не обірвалися одним днем, Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області також розпочало свою підготовку, - повідомляє прес-служба управління.

У даний період велика кількість людей відвідує культові заклади. Як показує досвід, найбільшу небезпеку несуть старі церкви, конструкції яких виконано з дерева. Про це свідчить недавній випадок, що стався в селі Торчин Хмільницького району, де в результаті пожежі було знищено культову споруду, побудовану в 1959 році. На щастя, обійшлося без жертв. Та уникнути знищення матеріальних цінностей не вдалося.

У більшості випадків пожежі в таких закладах виникають через необережне поводження з вогнем.

На території Вінницької області розташовано 93 дерев’яні церкви. За даними попередніх перевірок було виявлено 632 порушення вимог пожежної безпеки. Так, в багатьох церквах не проведено заміри опору ізоляції електромережі, приміщення не забезпечені вогнегасниками та системами автоматичної пожежної сигналізації, що вкрай погіршує пожежну безпеку таких закладів.

На даний час на території області проходять контрольні перевірки культових закладів. Основними завданнями працівників Управління є надання практичної та методичної допомоги настоятелям. Розроблено пам’ятки про правила поводження під час проведення масових заходів. Але не слід забувати про власну обачність и пам’ятати, що Ваше життя - завжди у Ваших руках.