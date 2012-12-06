До вихідних Вінницю добряче підморозить
12:40, 06 грудня 2012Вінниця
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А в неділю – сніг
За прогнозами Гідрометцентру, в найближчі дні в Україні очікуються складні погодні умови з опадами у вигляді снігу та дощу.
Середня температура повітря складе близько-2/0 градусів вночі і 0-2 градуса тепла вдень.
У центральних регіонах, зокрема , у Вінницькій області, найближчої ночі синоптики обіцяють -1/+1 градус, вдень-1/+1, очікується невеликий мокрий сніг. У суботу вночі -7/-5 градусів, вдень-6/-1 градус. Без опадів.
У неділю пройде сніг. Температура вночі - близько-5/-3 градусів, вдень градусники покажуть-1/+1. Вітер північний західний, 5-10 м/с.
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