Майно "Кристалу" продаватимуть 2 січня

На 2 січня 2013 року регіональним відділенням Фонду держмайна по Вінницькій області призначено аукціони з продажу об’єктів державної власності, що знаходиться на балансі Державного підприємства «Вінницький завод «Кристал».

Про це повідомляє регіональне відділенням Фонду держмайна по Вінницькій області.

29 листопада були проведені засідання аукціонної комісії з продажу об’єктів державної власності:

- незавершеного будівництвом ковбасного цеху з худобозабійним пунктом потужністю 3 голови за зміну; складу для солі, складу для кишкової сировини, матеріального складу, слюсарної майстерні, навісу для дров; споруд очищення промстоків з мережами каналізації; огородження майданчика м’ясокомбінату (разом із земельною ділянкою площею 0,6881 га). Обєкт знаходиться за адресою: Вінницький район, с. Комарів, вул. Леніна, 34-а, що знаходиться на балансі ДП «Вінницький завод «Кристал». Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ складає 537,47 тис. гривень.

– незавершеного будівництвом побутово-допоміжного блоку (разом із земельною ділянкою площею 0,0326 га ) за тією ж адресою, що знаходиться на балансі ДП «Вінницький завод «Кристал». Початкова вартість об’єкта з урахуванням ПДВ складає 132,46 тис. гривень.

Аукціони з продажу цих об’єктів призначені на 2 січня 2013 року.