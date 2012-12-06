Вінничанку вдарило струмом у тролейбусі

6 грудня у Вінниці жінку вдарило струмом у тролейбусі, який слідував за маршрутом "Підшипниковий завод-Вишенька" під час висадки на зупинці біля квіткового ринку "Троянда", повідомляє Gazeta.uа. Жінка середніх років виходила з дверей біля водія.

- Тут бачу, а вона вже в калюжу розталого снігу впала. Руку від поручня відірвати не може. Труситься, як при судомі. Ноги заплуталися. І кричить страшно. Її відірвала від поручня жіночка, яка збиралася заходити в тролейбус, - розповіла очевидець інциденту Тетяна Ткачук.

Водій одразу закрив усі двері, сам побіг від'єднувати від напруги тролейбус. Після цього відпустив пасажирів. За проїзд їм гроші не повернули.

- За хвилину до того, як жінку вдарило струмом, почула, щось тхнуло смаженою гумою з салону, - продовжила Ткачук.

Постраждала не дочекалася приїзду "швидкої".

- Якось вона допленталася до зупинки, посиділа з хвилину. Хотіла їй викликати лікарів. Бо це ж великий стрес для організму -перенести такий удар. Та ми поки вийшли з тролейбусу, вона й зникла. Більша частина тролейбусів у Вінниці у такому стані, в якому страшно їхати в такі погодні умови. Зараз падає сніг. У якому ми їхали, протікав дах. Я тепер буду боятися їздити тролейбусами. Хоч і сказала кондуктор, що вони проходили перед виїздом спеціальну перевірку струмом, це не врятувало, - додала Ткачук.

