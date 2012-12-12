Начальника автодору притягнули до відповідальності

Головний міліціонер Вінниччини «наїхав» на комунальників під час наради в Мовчана

11 грудня перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації провів нараду з представниками комунальних служб, МВС, МНС, організацій та установ області з приводу вжиття необхідних заходів безпеки у зв’язку з складними погодними умовами.

Під час наради своє незадоволення підготовкою комунальних служб до зимового періоду висловив начальник УМВС України у Вінницькій області Віктор Русин.

За його словами, співробітникам ДАІ було поставлене завдання: обстеження доріг та підготовки комунальних служб до роботи в зимовий період

Результати перевірок виявили, що станом на 23 листопада з наявної спеціалізованої техніки справними виявилось лише 83%. Запаси паливно-мастильних матеріалів складали лише 76% від потреби.

- Незадовільний стан підготовки до роботи в зимній період виявлено в філіях Чернівецького, Тростянецького, Іллінецького, Липовецького, Літинського, Мурованокуриловецького, Чечельницького, Немирівського, Піщанського, Крижопільського, Ямпільського, Оратівського райавтодорів. В цих підприємствах запаси палива не перевищували 1% необхідності, - наголосив Віктор Русин.

Також, за його словами, організація заходів по снігоочищенню та ліквідації ожеледиці потребує негайного покращення.

- Не було проведено систематичного порядку та задовільного утримання автомобільних доріг на території обслуговування Вінницького, Тиврівського, Липовецького райавтодорів, про що свідчать численні повідомлення від учасників дорожнього руху. Вкрай незадовільна ситуація спостерігається в роботі комунальних підприємств. Запаси паливно-мастильних матеріалів склали 14%, а протиожеледних лише 51% від необхідної кількості. Спецтехніка в більшості випадків – технічно несправна. Складна ситуація в комунальних господарствах міст: Селище, Іллінці, Липовець, Літин, Немирів, Оратів, Тульчин, Тиврів, Чечельник та Чернівці, - йшлось в доповіді Русина.

На думку начальника обласної міліції, наслідком незадовільної підготовки дорожніми організаціями є ускладнення дорожнього руху на автодорогах.

- Так, з початку грудня на дорогах області зафікосвано 19 ДТП з потерпілими, це на 137% більше ніж за аналогічний період грудня минулого року, - зауважив він.

На 29 керівників складено протоколи про адміністративну відповідальність, в тому числі й на начальника служби автомобільних доріг у Вінницькій області, який доповідав перед Віктором Русиним.

- На сьогоднішній день весь особовий склад ДАІ, райвідділів працює в посиленому варіанті несення служби, у вихідні та цілодобово. Загалом, на даний час ситуація стабільна, проте надалі, як відомо, погодна ситуація буде ускладнюватися. І прошу керівників автомобільних та комунальних служб, більш активно брати участь в організації безпеки руху, - підсумував очільник вінницьких міліціонерів.