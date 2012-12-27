Громадською радою при ОДА і далі рулитиме Прудиус

25 грудня відбулись установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Вінницькій облдержадміністрації.

Як повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, термін повноважень Громадської ради при облдержадміністрації, створеної у грудні 2010 року, становить два роки. Тож учасникам установчих зборів належало сформувати новий склад громадської ради на наступні два роки.

Голова Громради Пилип Прудиус зазначив, що Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, а серед головних функцій, які вона виконує, є забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю та врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

За роки її діяльності на Вінниччині реалізовано понад 50 різнопланових проектів. Затверджено «Обласну програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки». Область вперше змінила підхід територіальних громад до планування свого соціально-економічного розвитку, застосовуючи системний підхід, розпочато формування проекту «Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року». За словами заступника голови ОДА Любові Спірідонової, котра взяла у чать у зібранні, сума коштів, яку вдалося залучити представникам

Громадської ради на розвиток та реалізацію обласних програм є досить суттєвою і це ще раз доводить її важливість, дієвість і професійність.

Нарешті вдалось вирішити проблемні питання, які стосувалися інтернатних закладів області, особливо дитячого оздоровчого центру «Промінь» та Ладижинського будинку-інтернату. Також результатом роботи ради стало збільшення фінансування з державного бюджету на 2013 рік системи соціального захисту до 19 %.

До нового складу Громадської ради при облдержадміністрації увійшло 56 представників інститутів громадянського суспільства, які одноголосним рішенням головою Громадської ради обрали Пилипа Прудиуса, який очолює громадську організацію «Вінницька обласна асоціація ендокринологів».

Довідка. Громадська рада при облдержадміністрації утворена на установчих зборах 22 грудня 2010 року. До її складу входило 54 представники інститутів громадянського суспільства Вінниччини. В своїй роботі Громадська рада керувалася відповідною Постановою Кабінету Міністрів України та Положенням. Склад громадської ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.