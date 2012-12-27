У Вінниці введуть електронні проїзні і «Картку Вінничанина»

Наступного 2013 року у Вінниці розпочнеться впровадження пілотного проекту «Електронний проїзний» і «Картка Вінничанина».

Про це на черговій 27-ій сесії міської ради 6-го скликання заявив міський голова Володимир Гройсман.

За словами мера, міською владою у наступному році буде проводитись інвестиційний конкурс для забезпечення міського пасажирського транспорту автоматизованими системами диспетчерського управління, та розпочнеться впровадження пілотного проекту «Електронний проїзний» і «Картка Вінничанина».

Також, запевнив Гройсман, продовжиться системна робота з модернізації тролейбусного парку міста. Цього року було проведено капітально-відновлювальний ремонт 20 тролейбусів, в наступному планується ще 40. Таким чином, за 2-3 роки місто повністю модернізує тролейбусний парк.

Окрім того, продовжится 2-й етап будівництва трамвайної лінії, яка з’єднає вулицю Келецьку із Барським та Хмельницьким шосе.