У трьох селах вимкнуть газ
Підряднику не віддали мільйон гривень
Будинки жителів сіл Мізяки, Мізяківська Слобідка та Павленки Калинівського району можуть відключити від газу. Підряднику за будівництво газопроводу не віддали мільйон гривень, пише Gazeta.ua.
— Ці гроші має сплатити "Нафтогаз". По договору нам заплатили 2 мільйони гривень на початку робіт. Решту мали віддати після їх закінчення, — говорить директор "БудремгазР" 62-річний Володимир Римар. — Два роки тому ми включили газ у селі. Про це нас попросив лічно голова райдержадміністрації. Але фактично газопровід не зданий в експлуатацію. Включили лише для пусконалагоджувальних робіт.
Селяни написали листи до обласних чиновників, президенту. Звідти досі не має відповіді.
— Перед виборами мене попросили не галасувати, щоб не підводити "Регіони". Зараз я вже не можу мовчати. Поставщики вимагають повернути гроші. В обласному бюджеті було перевиконання плану на 22 мільйони. Можна було виокремити мільйон чи хоча б частями віддавали, — гадає Римар. — Як тільки не погасять борги, звернуся у Вінницьку газбудінспекцію, вона має право відключити села від газопостачання. Ті ще додатково накладуть штрафні санкції за користування газом по 90 тисяч гривень.
Зараз газом користуються понад 300 дворів у цих селах.
— Тут геть мови не може бути, щоб нам газ відключили. Люди грубки повикидали, дров не заготовили, — каже Любов Павленко із села Мізякова. — Замерзнем усі.