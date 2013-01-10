У трьох селах вимкнуть газ

Будинки жителів сіл Мізяки, Мізяківська Слобідка та Павленки Калинівського району можуть відключити від газу. Підряднику за будівництво газопроводу не віддали мільйон гривень, пише Gazeta.ua.

— Ці гроші має сплатити "Нафтогаз". По договору нам заплатили 2 мільйони гривень на початку робіт. Решту мали віддати після їх закінчення, — говорить директор "БудремгазР" 62-річний Володимир Римар. — Два роки тому ми включили газ у селі. Про це нас попросив лічно голова райдержадміністрації. Але фактично газопровід не зданий в експлуатацію. Включили лише для пусконалагоджувальних робіт.

Селяни написали листи до обласних чиновників, президенту. Звідти досі не має відповіді.

— Перед виборами мене попросили не галасувати, щоб не підводити "Регіони". Зараз я вже не можу мовчати. Поставщики вимагають повернути гроші. В обласному бюджеті було перевиконання плану на 22 мільйони. Можна було виокремити мільйон чи хоча б частями віддавали, — гадає Римар. — Як тільки не погасять борги, звернуся у Вінницьку газбудінспекцію, вона має право відключити села від газопостачання. Ті ще додатково накладуть штрафні санкції за користування газом по 90 тисяч гривень.

Зараз газом користуються понад 300 дворів у цих селах.

— Тут геть мови не може бути, щоб нам газ відключили. Люди грубки повикидали, дров не заготовили, — каже Любов Павленко із села Мізякова. — Замерзнем усі.

