Про Купченці презентують книжку

10 січня о 14 годині у Вінницькій обласній бібліотеці ім. К. Л. Тімірязєва у відділі літератури та інформації з гуманітарних наук (вул. Соборна, 73, ІІІ поверх) презентуватимуть книжку «Крізь епоху… Історія села Купчинці Іллінецького району Вінницької області», складену Т.М. Остаповець та О.С. Остаповець.

У книзі, на основні архівних матеріалів, свідчень очевидців й учасників подій, відтворена історія одного із стародавніх українських сіл – Купчинці Іллінецького району Вінницької області. Розкрито версії походження назви села, повсякденне життя селян у XIХ-ХХІ ст., їх участь у буремних революціях та війнах, трагедії людських втрат, відбудова господарства та трудові звершення.

Вестиме презентацію викладач культурології Іллінецького державного аграрного коледжу, голова культурно-просвітницького об’єднання «Калинове гроно», заслужений працівник культури Микола Романов.

Серед виступаючих будуть: Легун Юрій Вікторович – директор Державного архіву Вінницької області, доктор історичних наук та Гальчак Сергій Дмитрович – завідувач кафедри журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор історичних наук, заслужений працівник культури України.