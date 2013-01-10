Чоловіка і жінку забрав вогонь

9 січня о 11:03 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №34 м. Шаргород надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Джурин. На місці пожежі було виявлено тіло господарки оселі, 1941 року народження.

Ймовірною причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Того ж дня до оратівських рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Бугаївка вогонь забрав життя 55-річного чоловіка. За попередніми висновками фахівців, до загибелі людини призвела пагубна звичка палити в ліжку.



