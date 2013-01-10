Екс-голову Барської райради засудили на 5 років

До п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком три роки Жмеринський міськрайонний суд засудив 53-річну колишню голову Барської районної ради, яка вимагала та отримала хабар в сумі 8 тисяч гривень від приватного підприємця, за сприяння у передачі в оренду частини приміщення, яке знаходиться у комунальній власності.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В березні минулого року працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Вінницькій області затримали «на гарячому» під час отримання хабара голову Барської районної ради. Будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, жінка вимагала від приватного підприємця вісім тисяч гривень за сприяння у передачі в оренду частини приміщення, яке знаходиться у комунальній власності територіальної громади Барського району.

Як розповів начальник УДЗБЕЗ УМВС України у Вінницькій області Іван Наумов, отримавши хабар, держслужбовець, використовуючи владні повноваження, одразу підготувала проект договору щодо передачі приміщення в оренду даному підприємцю. Під час отримання коштів жінка була затримана працівниками міліції.

На підставі зібраних міліцією матеріалів прокуратурою Вінницької області була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 ККУ «Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище».

У судовому засіданні підсудна свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.

Жмеринський міськрайонний суд визнав колишню голову райради винною у скоєнні даного злочину та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати виборні в органах державної влади та місцевого самоврядування посади, пов’язані з виконанням владних повноважень протягом двох років, з іспитовим строком три роки. Також суд позбавив підсудну сьомого рангу посадової особи органу місцевого самоврядування.