60 бюджетних організацій недоотримають 10 млн. гривень

Упродовж січня – грудня 2012 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму більш як 38 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 297 управлінських рішень.

За матеріалами ревізій правоохоронні органи порушили 52 кримінальні справи.

У 185 випадках до об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовано фінансові санкції. Зокрема, 59 установам зменшено бюджетних асигнувань на загальну суму майже 9,4 млн. грн.

Задля максимального відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів до суду подано 56 позовів на суму 20,5 млн. грн.

За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 687 посадових осіб, до дисциплінарної та матеріальної – 238, у тому числі, п’ятеро осіб звільнено із займаних посад.

Окрім того, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу направлено 15 інформацій про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму більш як 43,4 млн. грн.