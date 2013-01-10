Василя Стуса вшанують літературними читаннями

15 січня 2013 року о 14.00 у читальній залі відділу документів з гуманітарних, технічних і природничих наук (вул.Соборна, 73, ІІІ поверх) Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації, обласна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва проводять ювілейні 25-ті Стусівські читання «Поет – це слово. Це його життя…».

Про це повідомляє офіційний сайт бібліоіотеки.

15 грудня 2012 р. у читальній залі відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва відбувся відбірковий тур літературно-мистецького конкурсу на краще виконання та мистецьке представлення творчості Василя Стуса «Я читаю Стуса!» в рамках відзначення 75-річчя від дня народження українського поета. У відбірковому турі взяли участь понад 50 учасників з м. Вінниці та Вінницької області, а також з інших міст України (Запоріжжя, Миколаєва, Черкас). Серед конкурсантів – учні та студенти загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації. Фіналісти візьмуть участь у програмі Стусівських читань.

Заходи Стусівських читань

14 січня 2013 року − вшанування пам’яті В.Стуса на батьківщині поета у с. Рахнівка Гайсинського району;

15 січня 2013 року:

–12.00 – Вшанування пам’яті поета, покладання квітів біля його пам’ятника на майдані

ім. Василя Стуса (м. Вінниця) та урочиста хода містом до бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва.

–14.00 − «Поет – це слово. Це його життя…» − літературно-мистецький вечір, присвячений 75-річчю від дня народження В.Стуса (Вінниця, ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва)

У програмі літературно–мистецького вечора:

• Відкриття вечора, запалювання традиційної поминальної свічки – Дмитро Стус;

• «Василь Стус і Вінниччина» – відкриття читань – Спірідонова Л.М., заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації;

• «Поет – це слово. Це його життя» – Скрипник М.В., начальник управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, заслужена артистка України;

• «25–ті ювілейні Стусівські читання на Вінниччині» – Морозова Н.І., директор Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України;

Виступи відомих діячів культури та мистецтва України – членів делегації з м. Києва:

• Дмитра Стуса – сина В.Стуса, літературознавця, Генерального директора національного музею Тараса Шевченка, головного редактора часопису «Київська Русь», кандидата філологічних наук, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка;

• Василя Овсієнка – українського громадського діяча, члена Української Гельсінської Групи, політв`язня, публіциста, історика дисидентського руху;

• Ніни Гнатюк – нашої землячки, відомої української поетеси, громадської діячки;

• Виступ представників делегації з батьківщини поета (с. Рахнівка, м.Гайсин);

• Вінницьких письменників, науковців.

Фінал конкурсу на краще виконання та мистецьке представлення творчості Василя Стуса «Я читаю Стуса» та нагородження переможців.

У ці дні у ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва будуть оформлені книжкові виставки, перегляди, присвячені життю і творчості Василя Стуса за назвами:

• «Василь Стус: трагічний, величний і вічний» – виставка-портрет – відділ документів із гуманітарних, технічних та природничих наук;

• «Поет найвищої ноти протесту» – перегляд газетних публікацій – сектор газетної періодики;

• «Василь Стус: життя як творчість» – виставка-пам’ять – відділ краєзнавства.

У фойє бібліотеки протягом дня, 15 січня, відбуватиметься показ документального фільму «Просвітлої дороги свічка чорна...», звучатимуть у запису вірші Василя Стуса у виконанні автора.