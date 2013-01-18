Водії, що їдуть за кордон, мусять вийняти з атпечок буторфанол

Перевірити свої автомобільні аптечки радить Вінницька митниця водіям, які на власному транспорті прямують до Росії, Казахстану та Білорусі.

Про це повідомляє Вінницька митниця.

Зробити це потрібно, аби не порушити ненавмисно законодавство цих країн-учасниць Митного союзу. Ним передбачається заборона чи обмеження на ввезення або вивезення «Буторфанолу тартату» - сильного знеболюючого засобу.

Між тим, цей препарат в обов'язковому порядку входить до складу медичних аптечок першої допомоги, що реалізуються на території України.