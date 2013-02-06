Міста, де не виконано бюджет, перевірить податкова

Міста Вінниччини, які не виконали бюджети в 2012-м, перевірить податкова, - повідомляє сайт real-vin.com.

Якщо в попередні роки на Вінниччині на тлі загального порівняльного благополуччя постійно не виконувався міський бюджет Могилева-Подільського, то в 2012-му його замінив Козятин.

Зі слів губернатора Івана Мовчана, обласний бюджет в минулому році був перевиконаний на 12,6% (на 17 мільйонів гривень).

Бюджет області (сума всіх місцевих бюджетів) в 2012-м перевиконано на 4% (на 3,9 мільйонів). Виконані дохідні частини всіх 27 районних бюджетів: Погребищенський район - на 128,8%, Крижопільський - 124,1%, Теплицький - 123,2%, Липовецький - 122%, Тиврівський - 121%, Оратівський - 119,7%, Козятинський - 117,4%, Жмеринський - 117%. В той же час серед міст обласного значення бюджет був перевиконаний тільки у Хмільнику та Ладижині.

Тоді як у Могилевів-Подільському бюджет виконано на 97,8% від плану, у Жмеринці - на 96,4%, у Вінниці - на 95,9%, в Козятині - на 88,6%.

Заступник губернатора Володимир Барецький доручив керівництву Державної податкової служби області спільно з головним фінансовим управлінням ОДА з метою виявлення причин неповного виконання бюджетів здійснити їх детальний аналіз

