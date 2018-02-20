Матіос заявив про передачу до міжнародних судів доказів участі РФ у війні проти України

За час війни на Донбасі військові спецслужби затримали 11 росіян: троє з них – кадрові російські військові.

За 4 роки військових дій в Україні військові спецслужби затримали 11 громадян Російської Федерації за різних обставин.

Читайте такожВторгнення в Україну регулярної армії РФ перешкодило успішному завершенню АТО – Порошенко

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі телеканалу «112 Україна».

"Військовими спецслужбами було затримано за різних обставин 11 громадян Російської Федерації, їх встановлено - три кадрових військовослужбовців. Щодо всіх обвинувальні акти скеровано до суду. Це "участь у терористичних організаціях", та ухвалено вироки, не скасовано. Тобто всю "лінійку" українського законодавства пройдено, і це документальні дані, які дають можливість нам звертатися, і ці документи вже передано через МЗС до міжнародних судових інститутів для підтвердження факту форми участі сусідньої країни в гібридній війні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще трьох поранено.