На Донбасі за добу загинув один український вояк, ще троє бійців поранені

Загалом, від початку доби зафіксовано 8 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

З початку доби на Донбасі загинув один український військовий, ще трьох поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжували свідомо порушувати режим припинення вогню… Загалом, від початку доби, зафіксовано 8 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок вогню агресора, на жаль, загинув один український воїн, ще троє наших військових зазнали поранення», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на Луганському напрямку ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів, озброєння БМП, зенітної установки та гранатометів неодноразово вів вогонь по позиціях ЗСУ у районі населеного пункту Троїцьке. З мінометів, гранатометів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали опорні пункти українських оборонців Кримського. Поблизу Катеринівки окупанти порушували перемир’я з гранатометів.

За даними штабу, на Донецькому напрямку по позиціях сил АТО поблизу населеного пункту Піски противник застосував 82-мм міномети, озброєння БМП та великокаліберні кулемети. Також з мінометів калібру 120-мм окупанти вели вогонь по укріпленнях ЗСУ біля Ломакиного.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО двоє бойовиків підірвалися на власних мінах.