Безпілотник ОБСЄ виявив танки, зенітні комплекси і гаубиці бойовиків в Луганську

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували розміщення контрольованими Росією бойовиками танків, зенітних ракетних комплексів, гаубиць та ракетних систем залпового вогню, які відповідно до Мінських угод мали би бути відведеними на безпечні відстані та зберігатися у визначених місцях.

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Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 28 березня до 19:30 29 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, сказано, що СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібру до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

«29 березня в непідконтрольних урядові (України) районах безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував наступні порушення ліній відведення: 5 танків (Т-72), 3 зенітні ракетні комплекси (9К35 «Стріла-10»), 5 гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм) і 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) у Луганську», - заявили спостерігачі.

Також сказано, що 29 березня у Луганську міні-безпілотник СММ зафіксував 2 БМП-2 і 4 БТР-80.

"Того ж дня члени патруля Спеціальної моніторингової місії бачили 6 РСЗВ (БM-21), які рухалися на північ автошляхом Н21 неподалік від населеного пункту Хрустальний (непідконтрольний урядові, 56 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.