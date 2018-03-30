Безпілотник ОБСЄ виявив танки, зенітні комплекси і гаубиці бойовиків в Луганську

23:39, 30 березня 2018
Війна
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REUTERS

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Про це йдеться у звіті місії у період з 19:30 28 березня до 19:30 29 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Зокрема, сказано, що СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібру до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

«29 березня в непідконтрольних урядові (України) районах безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував наступні порушення ліній відведення: 5 танків (Т-72), 3 зенітні ракетні комплекси (9К35 «Стріла-10»), 5 гаубиць (2А65 «Мста-Б», 152 мм) і 5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) у Луганську», - заявили спостерігачі.

Також сказано, що 29 березня у Луганську міні-безпілотник СММ зафіксував 2 БМП-2 і 4 БТР-80.

"Того ж дня члени патруля Спеціальної моніторингової місії бачили 6 РСЗВ (БM-21), які рухалися на північ автошляхом Н21 неподалік від населеного пункту Хрустальний (непідконтрольний урядові, 56 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

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Теги: #місія ОБСЄ на Донбасі