Бойовики відправили в Україну беспілотник-камікадзе, начинений вибухівкою - штаб

Апарат є саморобним, ймовірно, щоб уникнути можливості його ідентифікації.

Неподалік позицій сил АТО виявлено залишки саморобного безпілотного літального апарату (БПЛА) противника, начиненого вибухівкою.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, залишки беспілотника знайшли вчора, 6 квітня. Згідно з оцінкою місцевості, встановлено, що БПЛА рухався у напрямку Верхньоторецького, але не долетів та впав у полі. Заряд пластичної вибухової речовини, який становив не менше одного кілограма не здетонував.

Як зазначили у штабі, апарат є саморобним, ймовірно, щоб уникнути можливості його ідентифікації. Беспілотник зібраний на основі поліпропіленової труби, де містилася капсула із бойовою речовиною та електродетонатором, що приводився у дію внаслідок зіткнення БЛА із об’єктом. За попередніми оцінками фахівців штабу АТО, літальний апарат був запрограмований на ураження цілі за раніше введеними координатами й виконував політ в автоматичному режимі.

"Зараз літальний апарат готують до передачі працівникам Національної поліції для проведення розслідування. Як правило у подібних випадках відкривається кримінальна справа за статтею Кримінального кодексу 258 "Терористичний акт", - йдеться у повідомленні.

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