У мережі повідомили про смерть найманця у Росії, який воював на Донбасі (фото)
10:02, 26 квітня 2018Війна
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Можлива причина смерті - наслідки поранень на Донбасі.
Бойовик раніше був серйозно поранений на Донбасі / фото twitter.com/666_mancer
Росіянин Андрій Литвинов, який воював у лавах терористів на Донбасі, помер у РФ.
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Про це повідомив блогер Necro Mancer в Twitter. "Литвинов Андрій В'ячеславович "Башкир" (24/12/87, Бірськ) помер 25/04/18 в РФ (від наслідків поранення?)" - сказано в повідомленні.
Як зазначив центр "Миротворець", бойовик отримав важкі поранення на Донбасі в 2014 році і просив небайдужих громадян про допомогу.
Литвинов Андрій В'ячеславович "Башкир" (24/12/87, Бирск) помер 25/04/18 в РФ (від наслідків поранення?) https://t.co/GjOdGGJ9Al#груз200#роаpic.twitter.com/xUd5Ak5y8V— Necro Mancer (@666_mancer) April 25, 2018
Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив про значні втрати і знищену техніку терористів на Світлодарській дузі.
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