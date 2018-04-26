У мережі повідомили про смерть найманця у Росії, який воював на Донбасі (фото)

10:02, 26 квітня 2018
Війна
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Бойовик раніше був серйозно поранений на Донбасі / фото twitter.com/666_mancer

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Про це повідомив блогер Necro Mancer в Twitter. "Литвинов Андрій В'ячеславович "Башкир" (24/12/87, Бірськ) помер 25/04/18 в РФ (від наслідків поранення?)" - сказано в повідомленні.

Як зазначив центр "Миротворець", бойовик отримав важкі поранення на Донбасі в 2014 році і просив небайдужих громадян про допомогу.

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Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив про значні втрати і знищену техніку терористів на Світлодарській дузі.

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Теги: #смерть#Донбас#Росія