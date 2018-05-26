Доба на Донбасі: бойовики 33 рази обстріляли позиції ООС, двоє поранених

Російсько-окупаційні війська застосовували заборонені зразки зброї.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення. Бойовики застосовували заборонену зброю.

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Як повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил, найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар’їнка, Водяне та Широкіне. Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, з них 13 із застосуванням важкого озброєння.

"Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь та вели активну оборону, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Під час бойових дій минулої доби двох наших захисників було поранено. Наразі життю поранених нічого не загрожує. Поточної доби втрат немає", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, знищено 2 та поранено 4 бойовика російсько-терористичних військ.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олександр Турчинов прибув на українські позиції у зоні проведення операції Об'єднаних сил через різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, протягом тижня сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів не лише позицій ЗСУ, а й населених пунктів.